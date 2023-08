Homofobia| Artista LGBTQIAPN+ de Livramento estuda ação coletiva na justiça contra internautas de Alegrete

O PAT compartilhou um vídeo anunciando as atrações do aniversário de Santana do Livramento. Inicialmente, Verona Moon foi destacada como uma das artistas a se apresentar, em uma programação que culminaria no show do grupo Raça Negra.

A publicação rapidamente ganhou notoriedade, ultrapassando 50 mil visualizações, além de receber mais de 569 curtidas e mais de 480 comentários. No entanto, o que deveria ser uma celebração da diversidade e da cultura local acabou por evidenciar um lado sombrio das redes sociais.

Infelizmente, a postagem foi alvo de uma série de comentários carregados de ódio e homofobia, revelando um preocupante reflexo da intolerância presente na sociedade. Os ataques, que foram descritos como ofensivos e depreciativos, não passaram, pela artista e integrantes de organizações da comunidade LGBTQIAPN+, que prontamente se posicionaram repudiando os comentários preconceituosos.

Diante dessa situação, grupos e ativistas da comunidade LGBTQIAPN+ e a artista estão considerando a possibilidade de entrar com uma ação coletiva contra os ataques homofóbicos e transfóbicos que ocorreram por meio de mensagens no post. Os prints estão sendo analisadas para embasar possíveis medidas legais.

O Portal Alegrete Tudo, por sua vez, não fica indiferente a essa polêmica. A empresa reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente inclusivo e diversificado em suas plataformas. A direção e equipe editorial repudiam veementemente os ataques homofóbicos.

Verona Moon, a artista que se viu no centro dessa controvérsia, enviou um vídeo em que expressa seu repúdio aos comentários de ódio e reafirma a importância da arte como uma forma de união e celebração das diferenças. Sua corajosa postura serve de inspiração para muitos, reforçando a necessidade de combater o preconceito em todas as suas formas.

Esse episódio serve como um lembrete de que as redes sociais, apesar de sua capacidade de aproximar as pessoas, também podem ser palco para atitudes negativas e destrutivas. No entanto, a resposta da comunidade em defesa da diversidade e da igualdade demonstra que a luta contra o preconceito está cada vez mais forte e unida.