Carro bate em moto e motorista foge do local sem prestar socorro

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma batida com um carro na Avenida Ibicuí, na Zona Leste, deste domingo(13), em Alegrete. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. A Brigada Militar (PM) disse que o suspeito estava num carro preto, mas ele ainda não foi localizado. Entretanto, há câmeras de videomonitoramento nas imediações.

Testemunhas que passavam no momento do acidente, repassaram algumas informações aos PMs. A vítima e o condutor do carro estavam no mesmo sentido, ou seja, Centro em direção ao bairro na Zona Leste. O carro teria colidido na Honda causando a queda do motociclista. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio do Samu.