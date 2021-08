Apesar de a Pink Powder, traduzindo cocaína rosa, já ter décadas de existência e ser bastante comercializada na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, nenhuma ocorrência envolvendo esse entorpecente havia sido registrada no Brasil até o dia 18/08. Nessa data, ela foi apreendida, pelos Investigadores da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), da Polícia Federal do Distrito Federal (PCDF).

Desde junho, um traficante que levava uma vida luxuosa começou a ser investigado pelos policias da (CORD). Ele vendia grandes porções de pó na área central e em áreas nobres da capital da República. No dia 18/08, o suspeito foi pego em flagrante quando se preparava para fazer novas entregas.

O entorpecente é comercializado no mercado negro em forma de pastilhas e cápsulas, mas também é encontrado na forma de pó. Além disso, percebe-se que o seu consumo é, exclusivamente, por usuários de alto poder aquisitivo, pois a cocaína rosa é muito mais cara do que o pó branco comumente encontrado no mercado do tráfico.

Nos últimos anos, o consumo de cocaína tem se espalhado pelos usuários de classe alta dos países europeus e pelos Estados Unidos. O pó rosado, também é conhecido como Tucibi (2CB), Vênus, Eros ou Nexus. A cocaína rosa é uma droga sintética que causa efeitos psicodélicos, isto é, altera todos os sentidos e modifica a percepção do mundo com alucinações visuais e auditivas. Em doses menores, geram um efeito de amplificador sensorial. Isso significa que ela exalta e melhora tudo que é capturado pelos sentidos. Por outro lado, em doses mais elevadas, outros efeitos aparecem.

A dose moderada varia de 10 a 24 miligramas. A dose elevada é entre 25 e 40 miligramas. A partir daí, falamos em overdose. Assim como a LSD – uma das mais potentes substâncias alucinógenas conhecidas – o novo entorpecente pode causar sentimentos fortes de medo ou até ataques de pânico. Depois de ingerida, a cocaína rosa pode levar de uma a duas horas para entrar no cérebro. Seu efeito dura entre 4 a 8 horas. Tudo depende da estrutura, da fisiologia e das condições de cada pessoa.

Por: João Baptista Favero Marques