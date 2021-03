Colegas de trabalhos brigam em via pública e ambas saem “lanhadas”

Compartilhe















Briga entre colegas de trabalho vai parar na Delegacia de Polícia de Alegrete.

A situação aconteceu depois que a dupla desceu de um ônibus, já em via pública. Elas discutiram em relação a um valor que teria desaparecido da bolsa da mulher de 30 anos.

Ao ter insinuações de que a mulher de 24 anos teria pego, foi tirar satisfação com a colega e os ânimos se exaltaram. Por esse motivo, ambas ficaram feridas pois entraram em briga corporal. Teve puxões de cabelos, unhadas e outras lesões em decorrência da queda. Depois da briga, em via pública, as colegas de trabalho foram à delegacia de Polícia onde foi feito registro policial.