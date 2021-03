Sesc Alegrete entrega mais de três toneladas de alimentos a instituições sociais

Compartilhe















O Sesc Alegrete distribuiu na manhã da última terça-feira (9), mais de três toneladas de alimentos a instituições sociais da região por meio do programa Mesa Brasil Sesc.

As doações entregues foram moranga cabotiá, moranga, laranja, melancia, milho verde e pêra. Os itens complementaram as refeições de pessoas atendidas por seis entidades: ASSEB – Associação Evangélica Beneficente Ebenezer, Asilo São Vicente de Paula, Associação de Moradores José de Abreu, Lar Santa Teresinha, Apae Alegrete e Residencial Geriátrico Viver.

Realizado pelo Sistema Fecomércio-RS no Rio Grande do Sul desde novembro de 2003, o Mesa Brasil é uma rede que conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários para evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população.

Durante a pandemia, o programa também recebendo doações pelo Pix. É possível contribuir com qualquer quantia – uma doação de R$ 5, por exemplo, equivale a 1kg de alimento, que irá ajudar a complementar cerca de cinco refeições. A chave para o Pix é o e-mail [email protected]

Durante todo o ano de 2020, mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac esteve como sempre bem próximo à comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuaram sendo entregues e fizeram diferença na vida das pessoas.

Para 2021, a entidade deseja que os gaúchos vistam seus melhores sorrisos e tenham esperança no novo ciclo. O portal www.pertodevc.com.br segue com programação on-line e gratuita em variadas áreas como: empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.

Dados bancários para contribuir com o Mesa Brasil

SESC – Sesc Mesa Brasil 2021

Chave Pix: [email protected]

Banco do Brasil

Agência: 3418-5

Conta Corrente: 6461-0

Conta Cadastrada no CNPJ: 03.575.238/0001-33

Júlio Cesar Santos Fotos: Sesc Alegrete