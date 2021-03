Depois de 4 anos, Sanga do Brandão, Vila Ajala e Conceição terão poços artesianos

Compartilhe















O Vereador Cléo Severo Trindade (MDB), conseguiu a concretização de uma luta de 4 anos pró poços artesianos.

Há quatro anos, o vereador Cléo Severo Trindade vinha batalhando em favor da abertura de poços artesianos em comunidades do interior com maior carência de abastecimento de água potável.

Com muito esforço conseguiu, através do deputado Márcio Biolchi, uma emenda parlamentar no valor total de R$ 278 mil, com a contrapartida do Município. Com esses recursos já depositados na Caixa Econômica Federal, será possível a perfuração de poços artesianos em três localidades, Sanga do Brandão, Vila Ajala e Conceição.

Ao comentar sobre essa conquista, o vereador Cléo disse da importância para as comunidades rurais e propriedades mais distantes, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

Na últimasemana, foi realizada uma reunião com a comunidade da Sanga do Brandão para tratar sobre a abertura do poço e a forma de disponibilidade da água para cada morador.

Centro Profissionalizante de Alegrete

Em contato com a nova diretora do Centro Profissionalizante de Alegrete Nehyta Ramos, Ana Cláudia Flores Vaz, o vereador Cléo Trindade está estabelecendo uma parceria com vistas à revitalização de espaços na instituição. Conforme disse o vereador, a ideia é transferir para o Centro Profissionalizante o escritório da Campereada Internacional de Alegrete que anteriormente funcionava no prédio da Viação Férrea.

Júlio Cesar Santos Com informações: Alair Almeida