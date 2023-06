Colégio Divino Coração celebra 116 anos de realizações de sonhos e laços fortalecidos

Share on Email

No dia 16 de junho, o Colégio Divino Coração comemorou não apenas o seu aniversário, mas também a concretização de vários sonhos, a partilha de conhecimentos e o fortalecimento de laços ao longo de todos esses anos dedicados à educação.

A direção do colégio destacou a importância de continuar sendo um farol de sabedoria, um refúgio para o aprendizado e um lar para o desenvolvimento de alunos brilhantes. Esses princípios norteiam a instituição, que se destaca como um espaço onde a educação vai além das salas de aula.

Durante uma semana de aniversário, o colégio se encheu de cartazes comemorativos, que evidenciavam os 116 anos de história. O colorido, pelos corredores, não apenas enfeitaram o ambiente, mas também trouxeram à tona memórias e reflexões sobre o percurso da escola.

Uma das atividades realizadas foi a distribuição de cartões de afeto. Essa iniciativa visou fortalecer os laços entre os membros da comunidade escolar e fornecer momentos de carinho e reconhecimento.

Além disso, ocorreu um diálogo entre as turmas, no qual cada aluno teve a oportunidade de compartilhar seu lugar favorito dentro dos espaços do colégio. Essa atividade promoveu o protagonismo dos alunos, permitindo que eles expressassem suas emoções e emoções em relação ao ambiente educacional. Essa troca de experiências também evidenciou a importância de cada espaço na formação dos alunos.

Na semana de observação, a Creche I vivenciou uma aula especial de musicalização na sala de música, ministrada pelo professor Eduardo. Essa atividade despertou o interesse musical nas crianças desde cedo, estimulando a expressão artística e o desenvolvimento de habilidades.

Exif_JPEG_420

E durante as festividades, o Colégio Divino Coração promoveu uma emocionante gincana intersérie, culminando em uma grandiosa festa junina neste sábado(17), a partir das 14h. Nesse evento tradicional, aberto a todas as famílias, foram oferecidas diversas atrações, apresentações artísticas e comidas típicas. A festa inclui momentos de diversão, integração e celebração, reforçando os laços entre a comunidade escolar e suas tradições.

Neste marco de 116 anos, o Colégio Divino Coração reafirma seu compromisso em fazer a diferença na vida dos alunos, proporcionando uma educação de qualidade, baseada em valores e na formação integral. Com orgulho e gratidão, o colégio segue iluminando os caminhos dos estudantes, inspirando-os a construir um futuro brilhante.

Parabéns, Colégio Divino Coração, pelos seus 116 anos de existência e por continuar sendo uma estrela que faz a diferença na educação!