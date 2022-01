Coletivo Multicultural firma parceria com projeto Colorindo Vidas do CAPSi

Desde dezembro de 2021, o Coletivo Multicultural vem desenvolvendo ações junto ao projeto Colorindo Vidas, com adolescentes do CAPSi Alegrete.

Uma série de atividades dentro do projeto

O projeto artístico é coordenado pelo bailarino e coreógrafo, Fabrício Silva. No final do ano passado, o colaborador do Coletivo e também fotógrafo e videomaker, Alisson Machado, fez as fotos para o projeto Sensações, realizado pelos alunos.

Alunos interagiram com os profissionais

Sensações trata da relação dos adolescentes com o meio que os rodeia, mesclando artes plásticas e performance.

Projeto Colorindo Vidas foi aprovado pelos alunos

No dia 25, os integrantes do projeto visitaram a sede do Coletivo Multicultural, conhecendo o muro artístico, a geloteca, o sebo literário, a sala de figurinos e adereços, sala de oficinas e cine pocket. Na oportunidade entregaram uma pintura feita especialmente para o Coletivo Multicultural.

Parceria de sucesso resulto no belíssimo projeto em Alegrete

Alisson Machado ressaltou a importância de parcerias como esta, pois cria a interação entre a arte e o desenvolvimento sócio educativo, algo fundamental para adolescentes e que o Coletivo tem abraçado sempre que surge a oportunidade.

Alunos desenvolveram suas potencilidades

O Coletivo Multicultural é uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos nas áreas da Cultura, Educação e Ação Social no município de Alegrete. Mantém em funcionamento a sua sede devido ao apoio das seguintes empresas e pessoas:

Óptica Pampa, CAAL Centro Comercial, 23 Pub Bar, CAAL, Casa Rezende, Izolan Calçados, Master Sonorizações, Erasmo Guterres Silva, Maria do Horto Salbego, Preta Mulazzani, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar de Lima Martins, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Paula Patrícia Moura, Fernanda Broll Carvalho, Newton Santos, Aliriane Almeida, Rosane Grisa, Luiz Felipe Schervenski, Fernando Correa de Miranda, Fani Tess, Paula Quilião e Jader Mayer da Silva. O Coletivo esta localizado na rua Maximino Marinho, 270 no bairro Emílio Zuñeda.

Visita conheceu as instalações do Coletivo

Fotos: Paulo Amaral