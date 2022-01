Inspeção no Presídio avalia o trabalho dos policiais penais e ouve presos

Na manhã da última sexta-feira (28), o Juiz de Direito Rafael Echeverria Borba acompanhado da Promotora de Justiça Gabriela Monteiro, realizou mais uma inspeção presencial no Presídio Estadual de Alegrete.

Segundo o magistrado, foram ouvidos além de representante dos detentos, diversos presos escolhidos aleatoriamente de diferentes celas (feminina, seguro 1 e 2, celas 1 e 3). Dr. Rafael destacou que não foi apresentada nenhuma reclamação.

Durante a inspeção foram ouvidas as demandas da equipe técnica, do setor administrativo e dos policiais penais. Também foi constatado na inspeção mensal que nenhum preso contraiu a Covid-19, nos últimos dias, apenas alguns agentes necessitaram de isolamento.

Também foi confirmado durante a vista do Judiciário, a liberação de verbas do Fundo de Penas Alternativas para reforma de algumas celas. “Se faz necessária melhorar a estrutura física do setor administrativo, da equipe técnica, do depósito e dos arquivos, sendo que, no caso de insucesso das buscas de parcerias, a partir de março será necessária uma maior atenção a situação”, destacou o Juiz Rafael Echeverria.

“De fato, é imperioso que o Estado valorize o trabalho dos policiais penais e da equipe administrativa e técnica que trabalham pela segurança da população de Alegrete”, complementou o diretor da Comarca.

Ao final da inspeção, o Juiz elogiou o trabalho dos agentes e destacou a administração do Presídio. “Ouvimos as demandas da competente equipe técnica, do setor administrativo e dos policiais penais, os quais merecem todo o reconhecimento pelo excelente serviço prestado diante da precariedade da estrutura existente”, frisou.

Com capacidade para 81 apenados, o Presídio Estadual de Alegrete está parcialmente interditado pela Justiça e na última sexta-feira comportava 161 presos em regime fechado e preventivos.