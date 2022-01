Trabalhadores expostos ao sol, os que mais sofrem com o calorão

O calor fora do comum que faz nesta semana, como já ocorreu em outros dias, neste mês de janeiro, mostra o quanto as pessoas sofrem com as altas temperaturas.

Se quem está à sombra, ou dentro de casa reclama, imagina os que precisam enfrentar o sol para ganhar seu pão.

Trabalhadores da empresa de energia, carteiros, condutores de telemotos, os que atuam em obras e os que trabalham na área rural, são alguns dos que sofrem muito no verão em Alegrete.

Muitos destes precisam estar com uniformes com mangas longas e quentes e dizem que a sensação de calor e insuportável e precisam de muita água, porque às vezes parece que vão desabar.

Tem uns dias terríveis que a gente sofre para poder trabalhar e ainda tem alguns que reclamam, disse um entregador de água nas empresas.

A sensação térmica é sempre mais elevada do que marca no termômetro, portanto se a temperatura chegar a 40º C, o que já é terrível, a sensação de calor é ainda maior.

A orientação é para quem não precisa sair ao sol, que permaneça em casa, tome muita água e coma mais frutas.