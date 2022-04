Colheita do arroz chega a 80%, afirma o IRGA

Foram colhidos até o momento 762.523 hectares da área semeada total de 957.185 hectares.

Agora, a área mais adiantada é a Planície Costeira Externa, com 88,54% (94.758 ha de 107.024 ha semeados). A Fronteira Oeste está com 81,08% (230.796 ha de 284.654 ha). Já Alegrete atingiu cerca de 82% da colheita, até então.

As demais regionais estão assim: a Zona Sul, com 80,67% (130.569 ha de 161.842 ha), a Campanha, com 80,61% (110.426 ha de 136.993 ha), a Planície Costeira Interna, com 78,52% (108.725 ha de 138.460 ha) e a Região Central, com 68,05% (87.249 ha de 128.212 ha).

A produtividade média no Rio Grande do Sul está em 8.453 quilos por hectare.

Essa é a sexta parcial sobre a colheita da safra 2021/2022. O levantamento do Irga foi elaborado pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir de informações coletadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) da autarquia junto aos produtores.

Fonte: IRGA