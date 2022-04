Empresa que vai revitalizar o calçadão será conhecida nesta terça-feira

Neste dia 19 acontece o processo de abertura dos envelopes das empresas que participam da licitação que vai revitalizar o calçadão de Alegrete, com projeto de abrir uma rua no meio permitindo a passagem de carros.

A abertura atende à reivindicação de comerciantes, fazendo com que com essa via aumente o contato do público com o comércio já existente ou que poderá se instalar no calçadão.

A prefeitura se reuniu diversas vezes com o Centro Empresarial para apresentar o projeto por onde será permitido o trânsito de veículos dentro do Calçadão. “O projeto é uma revitalização da área central, o trânsito foi uma das pautas de debate junto a esses empresários. Afinal, é preciso congregar o interesse de lojistas e consumidores para que se crie contínuas melhorias no ambiente de negócios”, diz o prefeito Márcio Amaral.

O vice-prefeito Jesse Trindade, afirma que a prefeitura realizou inúmeros estudos antes de tomar a decisão de abrir o Calçadão para o trânsito de veículos. “Fizemos uma ampla pesquisa antes de tomar essa decisão. Ouvimos, dialogamos e projetamos. O novo calçadão vai se tornar muito mais vivo e pulsante”, comenta.

O projeto que inclui várias melhorias em todo o calçdão tem um custo de 150 mil reais.