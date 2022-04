BM localiza bezerra furtada dentro de banheiro de residência; três homens foram presos

Share on Email

A prisão foi na manhã de ontem(18), pela Brigada Militar, no bairro Promorar.

Conforme informações da ocorrência, os policiais receberam a denúncia, através da sala de operações, de que dois indivíduos estavam em via pública com uma terneira no ombro. Eles estariam revezando o animal em um trajeto de aproximadamente seis quilômetros.

O flagrante de uma bezerra de quatro dias, dentro do banheiro de uma residência, resultou na prisão de três indivíduos, dois por furto/abigeato e outro por receptação.

No endereço informado, os policiais militares fizeram contato com o proprietário que permitiu a entrada dos PMs. Durante a revista foi localizada a bezerra dentro do banheiro da casa.

O homem, de 42 anos foi questionado sobre a procedência e confirmou que havia comprado o animal dos dois indivíduos. Já os acusados de furto/abigeato de 19 e 20 anos confessaram aos policiais que a terneirinha tinha sido retirada de uma propriedade na localidade do Caiboaté.

Foi feito contato com o proprietário do animal que ainda não havia percebido a ausência da terneira.

Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e determinado flagrante pela Delegada Fernanda Mendonça. O dono da casa, foi preso por receptação e os dois indivíduos por furto/abigeato, pois retiraram o animal, da vaca, na propriedade do Caiboaté e caminharam por 6kM até a casa do comprador. A dupla tinha antecedentes criminais quando menores de idade, já o homem de 42 anos não tinha passagens pela polícia, até então.

Depois de ouvidos, todos foram conduzidos ao Presídio Estadual de Alegrete. A bezerra foi restituída ao dono.