Colheita do arroz em Alegrete passa dos 80% da área semeada no município

A colheita do arroz no Rio Grande do Sul continua avançando, chegando a 71,31% da área semeada já colhida, ou seja, 604.922,93 hectares já colhidos.

A Planície Costeira Externa atingiu 87,14% da área colhida, seguida pela Fronteira Oeste com 82,53 %, Planície Costeira Interna com 77,67%, Campanha com 63,72%, Zona Sul com 56,01% e Região Central com 53,75%. Os dados são referentes a última quinta-feira (10).

O município de Alegrete que semeou uma área de 52.900 ha, atingiu 82%, ou seja 43.378 ha do cereal já foram colhidos. Segundo o técnico do 9º NATE da autarquia em Alegrete Nilton de Oliveira, essa semana deve avançar os números em função dos dias bons na lavoura.

De acordo com Luiz Fernando Siqueira, gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, nos últimos dias as precipitações intensas associadas a ventos fortes ocorridos na Zona Sul e Região Central, justamente as duas regionais com maior percentual a ser colhido, esses eventos podem ocasionar prejuízos na produtividade dessas regiões.

Os dados sobre a colheita do arroz são coletados e divulgados semanalmente pelo Irga, por meio da plataforma Safra, que oferece informações precisas e detalhadas sobre o andamento da semeadura e da colheita. A plataforma é alimentada pelos 37 escritórios do Irga distribuídos em todas as regiões arrozeiras do Estado.

