Colisão em cruzamento, deixa homem ferido, em Alegrete

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista do Palio subia a rua Venâncio Aires e, no cruzamento com a Avenida Doutor Lauro Dorneles, ocorreu a colisão entre os veículos.

O motociclista trafegava sentido bairro/centro e teve a frente cortada pelo carro. O jovem que estava na preferencial, foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhado à UPA. Ele sofreu escoriações, conforme informações de testemunhas, porém, iria passar por exames.

O motorista, de 83 anos, que dirigia o Palio, não se feriu. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência por volta das 16h40min, desta segunda-feira(2). Os dois veículos tiveram avarias.