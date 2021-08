Vizinho agride idoso com pranchaço de facão; ferimento foi no rosto

Share on Email

Idoso foi agredido com um facão depois de uma desavença com um vizinho, no bairro Vera Cruz, em Alegrete.

Conforme relato da vítima aos policiais militares, ele estava em sua residência quando iniciou uma discussão com o acusado em razão de uma telha que estaria encostada no muro.

O indivíduo pulou o muro e, de posse de um facão, deu um pranchaço na face da vítima de 69 anos.

O Samu foi acionado e encaminhou o idoso à Unidade de Pronto Atendimento- UPA- para atendimento.

Quando os policiais chegaram no local o acusado havia fugido e não foi localizado. O fato aconteceu na tarde de sábado 7. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.