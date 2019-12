Colisão entre dois veículos deixa uma pessoa morta em Santa Rosa

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Santa Rosa, que atendeu a ocorrência, chovia no momento da colisão e houve uma aquaplanagem. O acidente ocorreu no km 48 na ERS-344, entre Santa Rosa e Giruá.

No Fiesta com placas de Santiago estava a família. A mulher morreu no local. O menino de 4 anos e o pai, de 35, foram encaminhados ao HPS de Santa Rosa.