Na noite desta quinta-feira(27), um acidente envolvendo duas motos na Avenida Alexandre Lisboa, resultou em dois feridos.

Segundo relato da Brigada Militar, um homem, de 30 anos, pilotava uma Honda e seguia sentido centro/Ponte Borges de Medeiros quando teve a frente cortada por outra moto.

Pandemia em alta: mais 138 casos positivos, nesta quinta-feira, em Alegrete

A mulher que pilotava o veículo, seguia sentido contrário e iria entrar em uma residência. A Brigada Militar foi acionada e, ao chegar no local, identificou os envolvidos.

A moto que a mulher pilotava foi retirada do local, pois a vítima tinha sido conduzida à UPA, pelo Samu, com suspeita de fratura em uma das pernas. Já a Honda, do homem, ficou com danos materiais. Ele também ficou com escoriações.