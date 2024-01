Colisão entre Honda e Prisma deixa um ferido

Um acidente ocorreu no cruzamento das ruas Coronel Cabrita e Joaquim Nabuco, no centro de Alegrete, envolvendo um veículo Honda WRV e um Prisma. De acordo com informações da Brigada Militar, o condutor do Prisma, que atua como motorista de aplicativo de mobilidade, teria avançado a via(preferencial), resultando na colisão com o Honda que estava subindo a Joaquim Nabuco. Em consequência do impacto, ambos os veículos foram parar sobre a calçada.

Cliques mágicos do fotógrafo que capta o que nem sempre é explicitamente visível

No Honda, estavam a motorista e uma cachorrinha, ambas ilesas devido ao uso do cinto de segurança. Já no Prisma, o motorista e um passageiro estavam presentes. Por precaução, o passageiro, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela ambulância dos bombeiros. Ambos os veículos sofreram danos.