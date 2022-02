Colisão entre Ka e Chevette na Rua Dos Andradas

De acordo com a Brigada Militar a motorista do Ka subia a rua Vinte de Setembro e, no cruzamento com a Rua dos Andradas, avançou a preferencial.

Seca baixa preço do quilo do gado em mais de 10%

A idosa, de 70 anos, disse aos policiais militares que não visualizou o Chevette que descia a Andradas. Com a colisão, ambos os veículos tiveram avarias consideráveis e não tiveram condições de rodar.

A Brigada Militar foi acionada, assim como, a Guarda Municipal. Não houve feridos.O acidente foi na manhã desta quarta-feira(16), por volta das 9h15min.