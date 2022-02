Seca faz o rio Ibirapuitã agonizar

Share on Email

As imagens aéreas do rio Ibirapuitã, nos fundos do Rincão de São Miguel, são de uma realidade que assola o Município devido à seca que se estende desde novembro de 2021.

Em algumas partes, o Rio está praticamente atorado, um sinal de muita preocupação, já que não existe previsão de chuvas mais volumosas para os próximos dias no Município

Rio Ibirapuitã com a seca

Essa é uma realidade que traz à tona os pedidos para que na cidade as pessoas economizem água. Sem ela não existe vida em nenhum lugar. Água e oxigênio são fundamentais à vida humana, animal e vegetal , embora muitos não percebam a gravidade dos problemas que produtores rurais enfrentam com essa seca.

As perdas nas lavouras de milho, soja, de arroz e de hortifrutigranjeiros é considerável e isso possivelmente vai fazer com que os produtos subam de preço, já que haverá quebra na safra dessas culturas em Alegrete.