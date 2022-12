Colisão entre moto e carro deixa um ferido na Avenida Caverá

O motociclista queixava-se de dores na lombar, braços e perna. O estado de saúde dele, inspirava cuidados, segundo algumas testemunhas relataram ao PAT. O homem foi encaminhado à Santa Casa pela ambulância dos Bombeiros.

Segundo relato dos policiais militares, os dois veículos, um Ford Fiesta e uma moto Honda trafegavam na Avenida Caverá, na Zona Leste, em Alegrete.

Eles seguiam trevo/bairro quando, no cruzamento com a rua Rosário no bairro Ibirapuitã, o motorista do carro foi fazer a conversão à esquerda e ocorreu a colisão com a moto.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência na noite desta sexta-feira(23). O motorista do Fiesta não se feriu.