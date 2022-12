Motociclista sofre ferimentos em acidente no bairro Vera Cruz

Na noite desta sexta-feira(23), um motociclista sofreu ferimentos em um dos braços, depois de uma colisão com um Renault.

O acidente foi no cruzamento das ruas Colômbia com Fetzalan Almeida. De acordo com informações dos policiais militares, os dois veículos, o carro e a Honda trafegavam no mesmo sentido na rua Fetzalan e, no cruzamento com a Colômbia, ocorreu o acidente devido a uma conversão à esquerda.

O motociclista foi encaminhado à UPA pelo Samu. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.