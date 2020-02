Colisão frontal deixa casal de idosos ferido na Bento Manoel

O casal de idosos foi conduzido à UPA pela Brigada Militar.

De acordo com informações dos policiais, os condutores trafegavam na rua Bento Manoel sentido contrário. No cruzamento com a Barão do Rio Branco, o motorista, de 20 anos, do Celta foi fazer a conversão à esquerda e chocou-se frontalmente com o UP.

O condutor do UP, de 68 anos, e a esposa, de 60 anos, ficaram com lesões leves. Eles estavam na preferencial e deslocavam para residência, segundo o idoso.

Os dois veículos tiveram avarias. No Celta não houve feridos. O motorista teria dito aos PMs que ocorreu uma falha no freio.

Eles prestaram assistência às vítimas. O acidente foi no início desta tarde(8), no cruzamento da Bento Manoel com Barão do Rio Branco.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.