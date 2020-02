Duas meninas morrem carbonizadas em incêndio à residência

Duas crianças morreram carbonizadas durante um incêndio em uma residência, no início da manhã deste sábado. O caso aconteceu por volta das 5h, no bairro Pró-morar, em Itaqui, na fronteira Oeste.

As duas meninas tinham 4 e 9 anos de idade. Elas moravam com o pai, que não estava no local no momento do incêndio. O avô das crianças, que mora nas proximidades, acordou com o barulho e gritos de socorro, mas não conseguiu entrar na residência e acabou se ferindo.

O local está isolado pela Brigada Militar, esperando a chegada da Perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP), que se desloca 330 km, desde a cidade de Sant`Ana do Livramento até Itaqui.

Após realização da perícia, os corpos devem ser removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Uruguaiana, para necropsia.

Fonte: Itaqui Na Rede