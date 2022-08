Colisão frontal deixa quatro mortos e dois feridos na BR 290

Quatro pessoas morreram em um acidente na BR-290, em São Gabriel, na Fronteira Oeste, no final da noite de domingo(31). Conforme o Corpo de Bombeiros da cidade, a colisão frontal envolveu um Jeep Compass, com placas de Porto Alegre, e um Renault Sandero, de São Gabriel, que ficou irreconhecível.

Três das vítimas faleceram no local e estavam no Sandero. O motorista do Jeep morreu no hospital.

As vítimas são duas mulheres(18 e 19 anos) e dois homens(16 e 31 anos), ainda sem identidade divulgada. Outras duas pessoas, ocupantes do Jeep, seguem em atendimento, mas não correm risco.

O acidente aconteceu no km 455 da rodovia, no sentido de quem se desloca de Rosário do Sul para São Gabriel. Até as 6h, o trânsito permanecia em meia pista no local para trabalho da perícia.

Fotos Kinder Ross RedeSulamérica

Fonte Gaúcha ZH