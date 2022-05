Colisão frontal deixa sete pessoas feridas em Santana do Livramento

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um acidente deixou sete feridos em um grave acidente na noite deste domingo (8) na Avenida Manoel Prates Garcia, no bairro Wilson quando ocorreu uma colisão frontal entre dois carros, um Pálio e um Versales, um pouco antes das 23h . De acordo com o Corpo de Bombeiros, os sete passageiros foram encaminhados para o hospital — três homens e uma mulher que estavam no Pálio e três homens uruguaios que ocupavam o Versales.

O estado de saúde e a identidade das vítimas não foram informados. Conforme a avaliação dos Bombeiros, a disposição dos carros após a batida indica que o Versales invadiu a pista contrária. Após uma breve inspeção da Brigada Militar no veículo, foi encontrada no seu interior, uma garrafa vazia de vodka . Os dois veículos ficaram praticamente destruídos. Na manhã desta segunda-feira as vítimas seguiam internadas na Santa Casa em estado estável.

Fonte e foto: A Platéia