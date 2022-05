Rodeio do Oswaldo Aranha reuniu bom público no CTG do Durasnal

Rodeio do CTG Oswaldo Aranha

A patroa do CTG, Glaubia Jaques, diz que o evento foi muito bom com efetiva participação dos tradicionalistas de vários rincões de Alegrete, outras cidades e até outros Estados.

A 33ª edição de um dos maiores rodeios de Alegrete, depois da Campereada Internacional, promoveu provas artísticas, da culinária campeira e as provas campeiras que aconteceram até a noite, na pista iluminada, do Oswaldo Aranha. Além disso, todas as noites ocorreram Tertúlias e, no sábado, o baile do Rodeio.

Entre os três dias do evento, passaram pelo CTG mais de quatro mil pessoas diz a patroa da entidade, que congrega pessoas do Durasnal, Queromana, Parové, Itapevi e outras localidades daquela região do Município.

Muitas pessoas acamparam na sede do CTG.

– Foi uma linda festa e agradecemos a todos que se envolveram na organização, apoiadores e os que participaram das provas, diz Glaubia Jaques.

