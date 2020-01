Colisão violenta, na Avenida Tiaraju, destrói veículo e deixa motorista ferido

O condutor, de 64 anos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa.

Ele estaria com hálito etílico, segundo informações preliminares dos policiais militares. Além de uma possível fratura na costela, entre outras lesões. Esses detalhes serão confirmados após exames detalhados no hospital.

O acidente ocorrido na Avenida Tiaraju por volta das 21h20min, destruiu o veículo Santana, que seria recolhido pelo guincho por não ter condições de rodar.

Conforme informações da Brigada Militar, o motorista trafegava sentido bairro/centro, perdeu o controle da direção e colidiu no poste de energia elétrica. Com o forte impacto, o veículo rodopiou e ficou, na via, com a dianteira no sentido contrário ao que trafegava.

Na base do poste de energia elétrica, também, houve danos materiais. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Os Bombeiros através do sargento Jocimar e os soldados Lucas e Fernando também estiveram no local. Os Bombeiros fizeram a limpeza do combustível no asfalto e retiraram a bateria para evitar uma possível explosão.