Emater faz levantamento dos prejuízos da produção agrícola de Alegrete

Com as intensas chuvas que caíram em Alegrete na última semana, além dos desabrigados pelas águas do rio Ibirapuitã, um setor que contabiliza grande prejuízo e o da agropecuária. A EMATER de Alegrete, realiza levantamento de dados contabilizando os prejuízos aqui no Município.

O presidente da Associação dos Arrozeiros, Gustavo Thompson Flores, informa que a situação é difícil, porque estavam colhendo as lavouras plantadas no tarde e foram prejudicadas com parte das plantas embaixo da água.

Já uma equipe da EMATER de Alegrete realizou o levantamento dos prejuízos na lavoura de soja e outras culturas aqui no Municipio.

Mesmo com a trégua da chuva, vai leva um tempo para que as máquinas consigam entrar nas lavouras, e haverá comprometimento da qualidade do grão”, disse um produtor de soja de Alegrete. Algumas áreas do município como Rincão de São Miguel, Itapororó e outras regiões, são as mais afetadas pelas fortes chuvas. Segundo estimado por um produtor especialista na área, o prejuízo ultrapassa os 2 milhões de reais.

Até o momento, dados do governo do Estado apontam prejuízos de mais de 70 milhões na agricultura gaúcha com as chuvas no Estado. A área de hortifrutigranjeiros é uma das mais prejudicadas em regiões produtoras da Serra e Região e região Central, uma das mais afetadas.