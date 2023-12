Com 10 toneladas de alimentos arrecadados, Cléo Trindade se credencia a coordenar a Gincana e Cavalagada do Bem no estado

Um recorde de arrecadação comemorado pelas mais de 500 pessoas envolvidas no trabalho da Cavalagada do Bem e Gincana do Natal do Bem de 2023. O evento é realizado há cinco anos aqui em Alegrete, organizado pelo coordenador dos Festejos e Campereada, vereador Cléo Trindade. E a edição deste ano chamou a atenção dos organizadores a nível de estado. Conformne Cléo foi mais de um mês em que representantes de CTGs, piquetes e invernadas de dança foram para as portas dos mercados, passaram de casa em casa solicitando a doação de alimentos não perecíveis. Um verdadeiro trabalho de forminguinha, considerou Trindade.

Dentro deste propósito, o idealizador criou ainda a gincana que estimula as equipes entre si, sendo que os que mais arrecadam, ainda ganham prêmios às suas entidades. Este ano, a Cavalgada e Gincana do Bem bateu recorde de doações, com 10.360 quilos de alimentos. Os produtos, segundo Cléo Trindade serão entregues pelas equipes, conforme o cadastro de pessoas de seus bairros que mais necessitam.- É um evento sem recursos públicos em que conseguimos, inclusive, prêmios aos CTGs, piquetes e invernadas que mais arrecadaram alimentos, comentou. Esse montante de alimentos segundo o organizador reundeu a sugestão para que seja o coordenador, a nível de Estado, da Cavalgada do Bem, idealizada pelo Repórter Farroupilha, Giovane Grisosti. -É uma honra e se isso se concretizar imagina eu fazer a gincana, entre as 160 cidades do RS que participam dessa campanha, atesta. Foram distribuídos 3 mil reais em prêmios, mais duas TVs e dois fornos em evento realizado dia 10 no Porto dos Aguateiros.

Os que mais arrcadaram foram: CTGs

– CTG Honório Lemes. 1.700 quilos de Alimentos

-Sentinela do Ibicuí;

-3º Vaquenaos da Fronteira.

Piquetes

1º Os tauras

2º Piquete Alegretense;

3º Filhso do Cerro

Dentre as invernadas

-Honório Lemes

-2ª mirim do DTG do Juventude

3º invernada juvenil do DTF Juventude

