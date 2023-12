Agro Renz conquista de forma invicta Citadino Vianense 2023

No último sábado (9), ocorreram as finais do Citadino Vianense 2023. Ao longo de 2 meses, mais de 37 partidas foram disputadas em três categorias distintas: veterano, feminino e livre.

Na decisão do feminino, Aliadas e Independente fizeram um jogo digno de final pelo seu alto grau de emoção. As equipes já tinham se enfrentado duas vezes e o empate foi a marca do confronto em ambas oportunidades, na final, melhor para equipe das Aliadas que venceu pelo placar de 3 a 0 e garantiu o título da categoria.

No veterano, Cerro e Amigos do Julião duelaram em busca do caneco da categoria. O jogo começou bem movimentado com chances de gols para os dois lados. Porém, no segundo tempo, a equipe do Cerro foi mais eficiente e venceu pelo placar de 5 a 3, garantindo o troféu da categoria.

Na categoria principal, Agro Renz e Juventude chegaram com méritos na grande decisão do Citadino Vianense. A partida começou equilibrada, mas ao decorrer da primeira etapa, a equipe do Agro encontrou seu quarteto ideal e acabou abrindo um placar elástico de 5 a 0. No segundo tempo, o domínio permaneceu e o placar encerrou 7 a 1 para equipe do Renz, que sagrou-se de maneira inédita, a grande campeã da categoria livre.