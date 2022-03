Com 101 pacientes positivos, Alegrete soma mais sete casos positivos da Covid

Share on Email

Nesta quarta-feira (30/3) foram registrados 07 casos positivos, 04 mulheres e 03 homens, com idades entre 09 meses e 71 anos.



Até o fechamento deste boletim, foram registrados 09 recuperados. Não foram registrados óbitos.



Há 02 alegretenses com Covid-19 internados na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Diretora do IFFar relata os revéses nas tratativas e a precariedade do transporte para o Instituto



Atualmente são 18.901 casos confirmados e 18.475 recuperados. Há 101 casos ativos no Município.



Até a data de hoje, temos registrados 325 óbitos por Covid-19.



Foram realizados 53.862 testes, sendo 34.961 negativos, 18.901 positivos e há 04 pessoas aguardando resultados de exames.