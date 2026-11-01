Paulo Renato Rodrigues leva a história da Associação Atlética Alegrete à 72ª Feira do Livro de Porto Alegre

Obra de Paulo Renato Rodrigues resgata a trajetória da Associação Atlética Alegrete e preserva memórias do futebol e da história do município.

A história do futebol de Alegrete, marcada por grandes equipes, conquistas e personagens inesquecíveis, ganha um importante registro documental e afetivo. O escritor Paulo Renato Rodrigues estará na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre para uma sessão de autógrafos de sua obra A Saga Alviverde e as Minhas Histórias, publicação que resgata a trajetória da Associação Atlética Alegrete e reúne lembranças de diferentes momentos da vida esportiva e social do município.

O encontro está marcado para o dia 3 de novembro de 2026, terça-feira, às 17h, na Praça da Alfândega, durante a programação da Feira do Livro.

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A origem do Alviverde

A Associação Atlética Alegrete foi fundada em 20 de fevereiro de 1973, resultado da fusão de duas tradicionais agremiações locais: o Flamengo Futebol Clube, fundado em 1943, e o Guarani Futebol Clube, cuja história começou em 1912.

A união deu origem a uma nova força no futebol da Fronteira Oeste. Vestindo as cores verde e branco, a equipe passou a representar uma nova etapa do esporte no município, tendo como palco de suas partidas o Estádio Municipal Farroupilha.

O clube teve atividade entre as décadas de 1970 e 1980, deixando lembranças em diferentes gerações de torcedores. Entre os registros históricos estão fotografias de equipes, jogadores e projetos da diretoria, incluindo uma proposta para a construção de um estádio próprio.

A história da Associação também está ligada à trajetória do Guarani, que teve participação expressiva no futebol gaúcho. Fundado em 1912, o clube chegou a duas finais do Campeonato Gaúcho, em 1922 e 1931, terminando como vice-campeão estadual diante do Grêmio em ambas as oportunidades. Também conquistou títulos citadinos e dois Campeonatos do Interior.

A memória esportiva pelas mãos de quem viveu essa história

A ligação de Paulo Renato Rodrigues com o futebol alegretense vai além da pesquisa histórica. Ele integrou a equipe juvenil do Guarani tricampeã em 1969, experiência que marcou sua relação com o esporte e com as tradições futebolísticas da cidade.

Com passagens pelo rádio, jornalismo, vida acadêmica e uma longa trajetória profissional no Banco do Brasil, Paulo Renato manteve ao longo dos anos o vínculo com suas origens, reunindo fotografias, documentos e relatos sobre personagens e acontecimentos de Alegrete.

Em reportagem publicada pelo portal Alegrete Tudo, em 24 de setembro de 2026, foi destacado esse trabalho de preservação da memória local, incluindo o resgate da história de José Augusto Pinto Ferrari, primeiro presidente da Associação Atlética Alegrete.

Em A Saga Alviverde e as Minhas Histórias, o autor reúne lembranças que ultrapassam os resultados dentro de campo. A obra recupera personagens, encontros e episódios que ajudam a compreender a importância do futebol na formação da identidade e da vida comunitária alegretense.

Uma história que merece ser preservada

O livro representa uma oportunidade para antigos torcedores revisitarem momentos especiais e para as novas gerações conhecerem uma parte importante da história esportiva de Alegrete.

Ao levar sua obra à Feira do Livro de Porto Alegre, Paulo Renato amplia o alcance desse trabalho e compartilha com o público uma memória construída por atletas, dirigentes, torcedores e famílias que fizeram parte da trajetória do Alviverde.

Mais do que contar a história de um clube, o autor registra uma parte da identidade de Alegrete, mostrando que, mesmo com o passar dos anos, as lembranças de quem vestiu, torceu e acompanhou as cores verde e branco continuam vivas.

Sessão de autógrafos – A Saga Alviverde e as Minhas Histórias

Autor: Paulo Renato Rodrigues

Data: 3 de novembro de 2026 (terça-feira)

Horário: 17h

Local: Feira do Livro de Porto Alegre

Endereço: Praça da Alfândega – Centro, Porto Alegre/RS