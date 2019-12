Com 85% das obras concluídas, Cult Cinemas estreia em janeiro

Iniciou a contagem regressiva para a 3ª Capital Farroupilha voltar a ter uma sala de cinema.

A previsão do Cult Cinemas era abrir as portas em dezembro, mas não vai ser mais possível. A obra atingiu 85%, e resta a fase de acabamento, e finalização do hall de entrada, além da vistoria técnica dos Bombeiros.

A empresária Cristiane Brandolt, umas das proprietárias da Rede Cult Cinemas, ao lado do pai Sílvio Brandolt, com quem administra as salas de Cruz Alta e Ijuí, está em Alegrete para acelerar detalhes técnicos e acompanhar as obras que estão em ritmo acelerado.

A sala de exibição já ganhou o suporte da tela, que vai receber a película 3D, ar-condicionado, e as poltronas com porta-copos devem ser instaladas ainda esta semana. O teto ganhou um forro especial em gesso e a parte elétrica já está toda funcionando. Os hidrantes instalados, saída de emergência recebem os últimos ajustes. O hall e entrada é o local que recebe a maior demanda. Ali uma enorme área terá lanchonete, TV LED e cadeiras.

Operários trabalham em ritmo acelerado, no projeto que iniciou em agosto num antigo prédio em diagonal com a Estação Rodoviária, frente ao ponto de táxi, A empresário diz que as obras estão fluindo de forma excelente. Não se cansa de dizer que o prédio parece ter sido construído para contemplar um cinema nos moldes do Cult Cinemas.

A empresária ainda adianta que, futuramente o Cult Cinemas quer ampliar o espaço. Uma outra sala de projeção já está anexada ao projeto. Quanto à geração de empregos, o Cult Cinemas já contratou colaboradores para execução do projeto e tão logo fique pronto, o empreendimento deve gerar mais vagas.

Com a expectativa de abrir em janeiro, Cristiane diz que não cogita exibir Star Wars – Episódio IX “Ascensão Skywalker, como estava previsto.

Recentemente esteve em São Paulo, e o lançamento em nível nacional acontece nesta última semana do ano, e a exibição em Alegrete ficaria atrasada.

O Cult Cinema de Alegrete deve estrear com dois filmes, um gênero infantil e outro de comédia. Em cartaz em janeiro, os alegretenses terão a opção de assistirem Frozen 2 e Minha Mãe é Uma Peça 3.

Júlio Cesar Santos