Sindicato Rural vai enviar carne para as marmitas dos desabrigados da grande POA

A ideia do SOS Rio Grande do Sul foi prontamente acolhida pela diretoria do Sindicato Rural. O frigorífico Coxilha Vermelha se comprometeu a abater os ovinos sem custo, enquanto os fretes para o transporte das doações também foram disponibilizados gratuitamente para todos os produtores envolvidos na campanha.

A carne já tem destino certo: a região metropolitana, onde será destinada para alimentar pessoas que estão sendo abrigadas e enfrentam a carência de proteína em suas refeições diárias.

Campanha de Matteus Amaral, Todos pelo RS: ajuda a caminho da Região Metropolitana

“Todos estão colaborando de alguma forma, e nada mais justo do que entregarmos o que produzimos. O Sindicato Rural tem sido incansável em seu esforço para abrigar e fornecer auxílio a todos os desabrigados, e o apoio de cada produtor é fundamental nesse momento”, citou a diretoria do SRA.

A mensagem central da campanha é clara: cada pessoa pode contribuir, não importa a quantidade, mas sim o comprometimento e solidariedade demonstrados. “Neste momento, estamos unindo forças. Nós, produtores rurais, estamos ao lado de todos aqueles que perderam uma vida, uma casa, um animal, um trabalho, o tempo! Toda ajuda agora é bem-vinda, precisamos de você! Colabore com a doação de ovinos para que possamos manter a produção de marmitas, tão necessárias neste momento tão frágil do nosso estado!”, enfatizou uma das diretoras.

Para contribuir com a campanha, basta entrar em contato com o Sindicato Rural de Alegrete pelos números 55 3422 4577 ou 55 9963-1091, informando seu nome e a quantidade de ovinos que deseja doar. A equipe responsável irá até você para coordenar o processo de doação.