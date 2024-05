Campanha de Matteus Amaral, Todos pelo RS: ajuda a caminho da Região Metropolitana

Durante uma semana, o Salão Paroquial da Igreja Matriz foi o QG de arrecadação da campanha “Todos pelo RS”, encabeçada pelo alegretense e ex-BBB24 Matteus Amaral. Um dos coordenadores do projeto, Denis Rodrigues, salientou que muitas doações, incluindo águas, alimentos, roupas, produtos de limpeza e acessórios, foram arrecadadas nos últimos sete dias. “Quero agradecer a cada um que doou algo, isso ajuda a agregar e somar para os nossos irmãos mais necessitados do centro do Estado. Obrigado a todos”, completou.

Segundo apurou a reportagem, a maior parte das arrecadações será destinada a Porto Alegre, enquanto outro lote será encaminhado para Gravataí. Matteus Amaral também irá à Capital do Estado para prestar apoio e se disponibilizar para ajudar os necessitados com as cheias. O ex- BBB 24 fez questão de agradecer a todos que doaram e dedicaram um pouco do seu tempo para ajudar. “Obrigado, gauchada. Seguimos lutando para contornar essa situação”, destacou. É importante ressaltar que a ação continuará a partir da próxima segunda-feira (20), no mesmo local e com os mesmos propósitos.