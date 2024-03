Com a chegada do outono crescem os casos de doenças respiratórias

O outono começou na madrugada da última quarta-feira (20), e com a chegada da nova estação algumas doenças respiratórias começam a fazer parte corriqueiramente da vida de algumas pessoas. Asma e rinite, são as enfermidades mais encontradas na maioria da população em geral.

Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), estes quadros de irritabilidade, são afetados principalmente pelas vias aéreas, o principal motivo é a redução da umidade do ar, que nesta época, gira em torno de 30% a menos em relação a estação anterior. A dispersão atmosférica de gases e materiais particulados, são as principais causadores da redução da qualidade efetiva do ar.

Essas doenças são mais comuns do que parecem, com a rinite alérgica atingindo 26% das crianças brasileiras e 30% dos adolescentes, conforme um estudo internacional. Já a asma acompanha uma a cada dez pessoas em todo Brasil e mata cerca de mil pessoas por ano. O outono, assim como o inverno, são época onde a famosa coceira no nariz aumenta, com espirros e secreções nasais que confirmam o período de irritabilidade no corpo humano.