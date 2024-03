Alice, talentosa dançarina, também foi destaque na prova de rédea da FECARS

A alegretense Alice Josende, uma jovem de apenas 11 anos, está fazendo sua marca no mundo das competições equestres. Representando a 4ª Região Tradicionalista (RT) por meio do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Farroupilha, Alice conquistou o quarto lugar na prova de rédeas, durante a 34ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul (FECARS) realizada em Esteio no último fim de semana.

A FECARS, promovida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), é um evento de grande magnitude que atrai competidores de 30 regiões tradicionalistas, totalizando cerca de 2 mil participantes engajados em 31 modalidades distintas. Entre eles, destacou-se Alice, que mesmo na categoria mirim competiu na juvenil, demonstrando um grande desempenho.

Ela é filha de Everton Josende, que também participa ativamente de provas de Paletiada, e de Cinthia Josende. Sua paixão pela equitação é evidente, mas não é sua única habilidade. A jovem também é uma dançarina talentosa, tendo sido campeã e bicampeã pela Invernada Mirim do CTG Farroupilha em diversos festivais, incluindo o FestMirim. Em 2019, ela encarou o desafio Farroupilha da RBS na cidade de Guaíba, destacando-se entre os competidores.

A prova

A prova de rédeas é conhecida por ser uma das mais desafiadoras e prestigiadas no mundo equestre. Requer uma harmonia perfeita entre cavalo e cavaleiro, onde a parte psicológica do animal desempenha um papel crucial. O sucesso na prova de rédeas é resultado da execução precisa dos comandos pelo cavalo, sem qualquer resistência, transformando os movimentos em uma coreografia fluida e natural.