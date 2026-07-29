Últimos dias para regularizar pagamento de IPTU pelo Profis em Alegrete

Quem optar pelo pagamento de impostos que se enquadrem nas condições dos PROFIS à vista tem 100% de desconto em juros e multas. Também é possível parcelar em até 12 vezes, com 80% de desconto, ou em até 24 vezes, com 60% de desconto sobre juros e multas.
A informação da Secretaria de Finanças é de que mais de 1.600 acordos de quem devia IPTU já foram realizados, mas ainda dá tempo de participar. Procure a Secretaria no prédio da Prefeitura no Palácio Rui Ramos e regularize sua situação.
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Ao colocar seus débitos em dia você também contribui para que o Município continue investindo em obras, serviços e melhorias para toda a população.
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