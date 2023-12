Com a festa de fim de ano, aquece o movimento na rodoviária de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Alguns passageiros que estavam embarcando no começo da tarde, relataram que estão indo visitar os entes queridos no litoral gaúcho. Pablo, estudante de engenharia mecânica, na Unipampa, disse que está indo a Porto Alegre passar o réveillon com seus pais e logo após vai para a praia em Capão da Canoa.

Um palhaço tem o mágico poder de alegrar pessoas, mesmo num hospital

De acordo com o gerente da rodoviária, Vidal dos Santos, foram registrados aproximadamente 250 passageiros na estação alegretense até o momento. Ele acredita que o movimento deve se intensificar ainda mais após às 12h de sábado, “o pessoal sai do serviço e consegue chegar ao seu ponto de destino a tempo de curtir a festividade”, disse o gestor.