Noite de samba e pagode no Reduto, em Alegrete

Celeni Viana e parceiros organizam o encontro de pagodeiros e sambistas de Alegrete. Antes da roda de música haverá um jogo de confraternização no DAER às 18h 30min. Depois, todas as atividades, incluindo janta, serão no Reduto do Samba.

Além dos talentos de Alegrete, o evento vai ter a presença de Ilo Mendes, ex-profissional que vem do Rio de Janeiro, informa Viana. A comunidade está convidada a participar e assistir o melhor da nossa música que vai estar rolando no Reduto, neste sábado. O local, idealizado por Celeni Viana, já é tradicional por realizar atividades artísticas e culturais em várias datas durante o ano, reunindo músicos, convidados e a comunidade.