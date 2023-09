Com chegada do fogo simbólico, inicia Semana da Pátria em Alegrete

Um minuto de sirenaço: homenagem ao soldado Marcelo Wille Thurow em Alegrete

O fogo simbólico estava no 6º RCB, mas antes de chegar à Praça Getúlio Vargas passou em todas as Unidades Militares da cidade e depois a centelha foi repassada a alunos da Apae que trouxeram até o Monumento ao Expedicionário. O fogo foi recebido pelo comandante da Guarnição Militar, Coronel Lopes da Cruz e repassado ao vice-prefeito Jesse Trindade dos Santos.

Jesse Trindade ascende o fogo simbólico ad Pátria de 2023

O vice- prefeito, ascendeu a pira da Pátria que vai ficar ardendo até o dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Ao canto do Hino Nacional foram hasteadas as bandeiras do Brasil, do RS e de Alegrete no Monumento ao Expedicionário. Os pronunciamentos reforçam a importância de preservar os valores cívicos, reverenciar e respeitar a Pátria que é de todos.

O coronel Lopes da Cruz disse que, ao iniciar a Semana da Pátria, deve-se deixar de lado todas as ideologias políticas em prol da Bandeira do Brasil que está no local mais alto do mastro.

Neste sábado, às 13h 30m, acontece a primeira Caminhada Cívica de Alegrete, com a passagem da Prefeitura, todas as suas secretarias e mais as EMEIS do Município. Até o momento, o evento está confirmado.