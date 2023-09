Operação para resgatar bem-te-vi em loja no centro ainda não teve sucesso

Share on Email

Na manhã desta quinta-feira, 31, o Corpo de Bombeiros atuou em loja no centro de Alegrete na tentativa de resgatar um bem-te-vi. O pássaro está na área comercial há dois dias e não consegue sair do estabelecimento por possuir um campo de visão retilíneo.

Os militares foram acionados na tentativa de ajudar o animal a voltar ao seu habitat natural. Uma espécie de rede foi confeccionada pelos funcionários do estabelecimento visando afunilar a área de voo do bem-te-vi, os bombeiros também estavam tentando apanhar o passáro com uma rede de captura.

Até o momento o animal não foi resgatado, os bombeiros seguem no local tentando libertar a ave. A direção do estabelecimento está tentando encontrar o proprietário do passáro, pois acredita que esse bem-te-vi deve ser de estimação de algum morador das proximidades. Caso alguém esteja procurando o passarinho, o mesmo encontra-se na Quero-Quero na Rua dos Andradas 791.

Fotos: Portal Alegrete Tudo