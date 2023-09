Sindicato Futebol Clube, do bairro Macedo, chega aos 50 anos com muitos títulos e conquistas

Entre os destaques esportivos ao longo de cinco décadas, um saudoso casal, Raimundo Martins Toledo e Ilca Soares Vargas, representam a história do Sindicato Futebol Clube. Além deles, Carlos Renato de Lima Costa, Rubens Fontoura Mendes e Luiz Carlos Soares, carinhosamente conhecido como Canova, completam a galeria de presidentes que contribuíram para a trajetória deste clube.

Entre os títulos que se destacam ao longo dos anos estão o campeonato da Copa Arizona em 1978, a vitória no Torneio Sesquicentenário do Município de Alegrete em 1981, e as conquistas das edições da Copa A Razão em 1991 e 1998, nas quais o clube se consagrou bicampeão. Em 2002, o Sindicato Futebol Clube brilhou ao vencer a I Copa RBS TV de Futebol de Campo. Além disso, a equipe expandiu suas fronteiras, competindo em torneios nas cidades argentinas de Buenos Aires, Navarro e San Andrés de Giles, assim como na uruguaia Bella Unión.

Esses feitos comprovam a vitoriosa trajetória do Sindicato Futebol Clube, reforçando a paixão que os entusiastas dessa equipe demonstram. A história do clube remonta ao idealismo do casal Raimundo Martins Toledo e Ilca Soares Vargas, que, motivados pelo desejo de ver as crianças do Bairro Macedo jogando futebol, fundaram uma escolinha de futebol em 3 de setembro de 1973, originando o Sindicato Mobiliário Futebol Clube, denominação que posteriormente se transformou no nome atual.

Das ruas estreitas e povoadas do Bairro Macedo, nasceu uma comunidade fervorosa que abraçou a visão do casal. Atletas buscaram espaço, torcedores se multiplicaram e novos membros se uniram à diretoria para apoiar o sonho. Nos anos subsequentes, o clube se estruturou com a formação do primeiro e segundo quadro para atender à crescente demanda.

A evolução continuou com o estabelecimento das categorias Sênior, Senior Especial e Master, todas elas celebrando vitórias e conquistas. Um marco notável ocorreu em 2001, quando o clube participou do Campeonato Local nas categorias Aspirante, Principal, Sênior e Senior Especial, conquistando o título em todas elas, um feito inédito.

À medida que o tempo avançava, o Sindicato Futebol Clube consolidou-se como um clube de sucesso, acumulando títulos locais e regionais e enchendo de orgulho a comunidade alegretense. Ao completar meio século de existência, o clube estende seus agradecimentos aos atletas de Alegrete e de várias cidades do estado que contribuíram para a força dessa agremiação.

Além dos atletas, diversas figuras foram fundamentais nos bastidores: coordenadores de categorias, massagistas, roupeiros, marcadores de campo anônimos e aqueles que cuidavam dos uniformes com dedicação. Uma menção especial às lavadeiras, cujo cuidado com os uniformes refletia o zelo de uma família.

O Sindicato Futebol Clube celebrará seu cinquentenário em grande estilo, neste dia 2 de setembro, a partir das 21h, com um jantar baile no Clube dos Subtenentes e Sargentos da Guarnição de Alegrete. O evento reunirá atletas, ex-atletas, dirigentes de diferentes épocas, torcedores e convidados, fortalecendo os laços que a história do clube construiu ao longo dos anos.

Desde sua fundação como Sindicato Mobiliário Futebol Clube, até a atualidade como Sindicato Futebol Clube, este clube rubro-negro do bairro Macedo traz consigo uma jornada de sucesso e paixão pelo esporte.