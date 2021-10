Com confrontos em três divisões, citadino registra bons jogos no ginásio do União

O Citadino de futsal chegou aos 36 jogos realizados até à noite da última segunda-feira (25), dia em que o município completou 190 anos de emancipação política. Ainda sem a presença do público, a competição apresenta bons jogos e uma excelente organização a cada rodada que passa.

Entre a sexta e segunda-feira foram disputados sete confrontos envolvendo times das três divisões. Na última sexta-feira (22), Palestino e Toquidon venceram na rodada.

Jogando pela segundona o Palestino superou o Deportivo La Portera por 3 a 2. No jogo de fundo também pela “B”, o Toquidon não encontrou dificuldades para vencer o Barsemlona por 6 a 1.

Palestino venceu na rodada de sexta

No sábado (23), o citadino registrou mais três confrontos. Noite com vitórias do Velha União, Flamengo e Celtic. Jogando pela 2ª Divisão, o Flamengo encarou o Cidade Alta e venceu por 5 a 3.

Velha União foi bem na rodada

Os outros dois jogos foram válidos pela elite do futsal alegretense. O Celtic aprontou para cima do Garupa e venceu por 7 a 2. Já o Velha União somou mais três pontos ao bater o Ser Atlas por 5 a 3.

Ontem(25), foram realizados mais dois jogos, totalizando 36 partidas na competição. Pela segundona o Real Tchê ganhou de 5 a 2 do Deportivo Lá Portera. E no jogo 36, pela 1ª Divisão, o Real passou pelo Fortaleza, 4 a 2.

Real venceu o time da Restinga

O citadino é uma realização entre Sesc e prefeitura. Os jogos realizados no ginásio do União ainda estão restritos a presença do público e são coordenados pela Ivaneli Lemes (Sesc) e o diretor de esportes do município Emerson Coelho.

Na próxima sexta-feira (29), às 21h, acontece um único jogo, válido pela Primeira Divisão entre União Society x Galáticos.

Fotos: Roger Severo