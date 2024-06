Arena Alegrete entra em quadra neste domingo pelo Estadual Sub-15

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Neste domingo, na primeira rodada do triangular do Estadual Sub-15, a escolinha Arena Alegrete irá representar o Município na categoria. Os jogos acontecem a partir das 14h no complexo esportivo da própria entidade.

Irão disputar a competição as equipes: Arena Alegrete/Livra City, Associação Cruzeiro de Futsal e Arena das Estrelas. Os jogos terão um intervalo de duas horas sendo dispostos nessa ordem: 14h, 16h e 18h. Abaixo, os confrontos que abrem a etapa estadual.

O técnico, Jerri Fernandes, salienta a importância de sediar mais uma vez a etapa estadual da categoria.”No ano passado, sediamos a Sub-13 e com certeza ficamos animados em oportunizar a esses jovens uma nova oportunidade no futsal, convidamos todos os alegretenses a prestigiar os confrontos.