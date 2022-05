Com frio intenso é preciso redobrar cuidados

Com a chegada dos dias mais frios, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. A queda da temperatura, associada à baixa umidade do ar, faz com que nosso organismo sinta a mudança climática, tanto interna quanto externamente.

Somado a isso, há uma concentração maior de poluentes favorecendo, principalmente, o desenvolvimento de doenças respiratórias.

Por tudo isso, os cuidados no inverno com a saúde são fundamentais e devem englobar alguns ajustes na rotina e na alimentação, além de atenção especial às crianças e idosos, que são os que mais sentem com esses dias gelados.

Alguns cuidados que podemos adotar para enfrentar melhor o frio.