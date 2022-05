Rádio Nativa fez no 23 de maio um dia de festa com seu público

Share on Email

São 23 anos de uma belíssima história que marcou e continua marcando a vida dos alegretenses.

11 horas de uma programação inédita, com milhares de ouvintes participando entre todas as plataformas, entre a rádio Nativa e o Portal Alegrete Tudo.

Para iniciar a descrição, não poderia deixar de ser pelo Diretor e radialista, sócio e visionário, Jucelino Medeiros.

Emocionado, ele que foi provocado pelos colegas Gerson Brandolt e Zé Paulo participou de forma mais efetiva no último horário da live. Por uma opção dele, Jucelino ficou nos bastidores e, mais uma vez, abrilhantou a programação da rádio Nativa na comemoração dos 23 anos. Em sua fala, destacou a sua ligação com o número 23 e citou o Salmo 23 “O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará”. Um momento de emoção.

Mas o dia foi todo voltado à programação que deu uma grande premiação, a todos os ouvintes, que foram sorteados através de todas as plataformas, Instagram, Facebook, ligações e WhatsApp.

Além de 100 reais de hora em hora, o último sorteio contemplou um ouvinte com 400 reais, mas antes foram distribuídos prêmios através de parceiros, empresas e convidados.

Para representar a Câmara de Vereadores, o Presidente Anilton Oliveira, parabenizou e falou da importância do veículo, assim como, estiveram na redação do PAT, onde foram originadas as lives, o Prefeito Márcio Amaral, vice- Prefeito Jesse Trindade, que também acrescentaram a relevância em comunicar e, o quanto a rádio Nativa representa como veículo de comunicação para o Município.

Alguns representantes de empresas, da cidade, também foram destaques ao longo do dia. O Mágico Marrã, com o convidado especial, o ouvinte Antenor Silveira, foram um dos pontos de muita interatividade, também.

E, para representar a legião de ouvintes, uma alegretense que está sempre ligada e, mesmo residindo anos no Japão, mais de 2 mil km jamais deixou de participar da programação, Ana Amélia Nakashima.

Assim foi a programação que teve muita reciprocidade com os ouvintes. Aliás, a palavra chave deste dia especial foi interatividade. Ainda não foram mensuradas as mensagens de ouvintes que responderam as enquetes, além dos que compartilharam, curtiram e comentaram nas lives e as ligações.

Os locutores se revesaram entre os que estavam em live e os que permaneciam no estúdio. Às 8h, uma mensagem do Diretor Jucelino Medeiros e a sequência com Zé Paulo que situaram o público de como seria o dia Especial 23 anos da Nativa.

O aniversário que é comemorado no dia 2 de maio, teve a programação inicialmente adiada em razão da enchente que mais uma vez assolou o Município.

A programação contou com um trio no estúdio e uma dupla na live contemplando todos os locutores sendo: Zé Paulo, Gerson Brandolt, Aline Kunz, Giovane Moraes, Eldio Favero, Eloé Carvalho, Juliano Cristaldo, Ederson Egres, Ander de Carvalho, Roberto Corrêa, Hilário Dolina e participações de Jucelino Medeiros.

Mas a equipe também estava subsidiada com Núria Vargas, Huellinton Matheus, Geovanna Valério, Lúcia Neto, Marcelo Araújo e Viviane Malgarin.

“De maio de 1999 até os dias atuais, a equipe agradece as bençãos e conquistas, com o vasto número de eventos e programações que desafiam o público Nativa. Este, que é fiel e coloca a emissora em uma audiência privilegiada.

São incontáveis iniciativas vanguardistas na área cultural, artística, filantrópica, grande eventos, shows nacionais, pioneira em avanços tecnológicos e em formatos de programação.

E, a programação destes 23 anos, ainda não terminou, em breve, mais novidades.

