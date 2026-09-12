Com grave doença cardíaca, bebê de 4 meses precisa ser transferida para São Paulo

A pequena Maria Júlia, conhecida pela família como Maju, tem apenas quatro meses e está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Porto Alegre. Diagnosticada com cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo, a bebê necessita de tratamento especializado e, segundo a família, precisa ser transferida para São Paulo para ter acesso a uma alternativa terapêutica indicada pela equipe médica.

Maju nasceu em 16 de abril de 2026. De acordo com os familiares, aos dois meses de idade começou a apresentar problemas cardíacos. Em 28 de julho, recebeu o diagnóstico de cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo.

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Desde 19 de agosto, a bebê permanece internada na UTI do Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre. Segundo a família, o quadro é grave e existe indicação de transplante cardíaco. A dificuldade, conforme relatado pelos familiares, está na possibilidade de encontrar um órgão compatível devido à idade da criança.

Diante da situação, a família afirma que a equipe médica que acompanha Maju identificou uma possibilidade de tratamento especializado em São Paulo.

Segundo os familiares, trata-se de um procedimento considerado inovador, trazido da Alemanha para o Brasil, e que seria realizado por uma equipe treinada no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na capital paulista.

Para que a bebê possa ser levada de Porto Alegre a São Paulo em condições adequadas ao seu estado clínico, será necessário um transporte aeromédico equipado com UTI e equipe especializada.

O orçamento apresentado à família para o transporte é de R$ 66.882,98.

Diante do custo, familiares e amigos organizaram uma campanha para arrecadar R$ 70 mil. O valor deve ser utilizado para o transporte e outras despesas relacionadas à transferência e ao tratamento, incluindo, segundo a família, custos médicos, assessoria jurídica e deslocamento dos pais.

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O tio da bebê, Diego Correa, que é alegretense e atualmente reside em Porto Alegre, procurou ajuda com o PAT para divulgar a história e ampliar o alcance da campanha.

A família afirma que cada contribuição, independentemente do valor, pode ajudar a viabilizar a transferência da criança.

A campanha está disponível na plataforma Vakinha.

Para contribuir:

Vaquinha para ajudar no tratamento da Maju

Pix informado pela família: [email protected]

A família também pede que a campanha seja compartilhada para alcançar o maior número possível de pessoas.